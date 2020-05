La cattedrale del mare, la serie tratta dal bestseller arriva su Canale 5: ecco i dettagli

Il 19 maggio su Canale 5 arriva La cattedrale del male, serie spagnola trattata dall'omonimo romanzo storico scritto da Ildefonso Falcones che racconta una potente storia di fatta di contrati in un mondo segnato da intolleranza religiosa, ambizione materiale e isolamento sociale.

La trama si svolge nella Barcellona del XIV secolo, città comitale catalana, e segue le vicende di Arnau Estanyol, un servo della gleba che fugge dal servaggio assieme al padre e lentamente scala la piramide sociale giungendo persino ad ottenere il titolo di Barone e di Console del Mare. Questa evoluzione, vissuta fra mille vicissitudini personali e storiche, suscita invidie e disprezzo verso Arnau, il quale cade nelle grinfie dell'Inquisizione. Tra le suggestivi ambientazioni anche la chiesa in costruzione di Santa María del Mar, dove il protagonista contribuisce inizialmente come trasportatore di pietre, ed infine come ricco banchiere.

Aitor Lune veste i panni del protagonista Arnau Estanyol, mentre nel resto del cast include Jordi Aguilar (Cesc), Ginés Garcìa Millan (Grau Puig), Tristan Ulloa (Padrea Albert), Crispulo Cabezas (Genis Puig), Josep Maria Pou (Sahat), Anna Moliner (Margarida Puig) e Nathalie Poza (Francesca).

Prodotta da Atresmedia, Diagonal TV e Netflix, dove gli episodi sono disponibili dal 2017, la serie si è avvalsa di un ricco cast tecnico composto da 2.5000 comparse, 2.000 costumi e 220 animali. La location della Basilica di Santa Maria del Mar è stata costruita appositamente per le riprese, di cui l'80% si sono svolte in esterno tra Estremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragona e Catalogna, oltre che ovviamente a Barcellona.

La cattedrale del mare andrà in onda su Canale 5 a partire da 19 maggio, con quattro appuntamenti in prima serata che accompagneranno gli spettatori anche nei martedì successivi.