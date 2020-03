Anche Catwoman e Batgirl nel nuovo trailer della serie animata di Harley Quinn

Non è la New New York di Doctor Who, ma la New New Gotham di Harley Quinn quella che vediamo nel trailer della seconda stagione della serie animata targata DC universe, assieme a tanti altri personaggi come Batgirl, Catwoman (interpretata da Sanaa Lathan) e Mr. Freeze (a cui presta la voce Alfred Molina).

Il trailer della seconda stagione della serie anima di Harley Quinn non delude, e presenta una sfilza di personaggi vecchi e nuovi, dai supervillain dell'Universo DC Pinguino, Bane, Mr. Freeze, L'Engmista e Due Facce, che sembrerebbero essersi spartiti la città senza aver preso in considerazione la nostra Harley, alle attese new entry femminili, Batgirl e Catwoman.



Il filmato che potete trovare anche in testa al nostro articolo ci mostra poi un accenno di quella che sarà la relazione tra Harley e Poison Ivy (doppiate rispettivamente da Kaley Cuoco e Lake Bell), a lungo preannunciata, e di quella che sarà la vita senza la Justice League.



Harley Quinn: "Cosa facciamo adesso?".



King Shark: "Beh pensavo volessimo riposare e divertirci un po' ora che abbiamo tolto di mezzo la Justice League".



Insomma, Gotham City ne vedrà ancora delle belle nei nuovi episodi di Harley Quinn, che dal 3 aprile saranno disponibili su DC Universe.