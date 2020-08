Catwoman: prevista una serie stand alone con Zoe Kravitz dopo The Batman, secondo un rumor

Il DC FanDome ci consegnerà delle novità interessanti su The Batman, ma nel frattempo si sta facendo largo un rumor riguardante una presunta serie spin-off incentrata sulla nuova Catwoman.

Ci teniamo a precisare che al momento si tratta solamente di una voce di corridoio, che potrebbe benissimo rivelarsi infondata, ma secondo The Cinema Spot, che riporta la news in esclusiva, presso HBO sarebbero state prese delle decisioni in merito: dopo la serie su Batman già annunciata, Gotham potrebbe quindi ospitare l'affascinante Selina Kyle per un ulteriore spin-off.

Anche in questo caso l'universo narrativo sarebbe il medesimo del film di Matt Reeves e il ruolo dovrebbe tornare a Zoe Kravitz. L'articolo ipotizza che la cancellazione di High Fidelity, serie con protagonista l'attrice, sia in qualche modo legata a questo nuovo progetto, molto più importante a quanto pare. La serie potrebbe essere un prequel, incentrato sulle avventure del personaggio prima dell'arrivo di Bruce Wayne e sui suoi primi passi nel mondo della criminalità, oppure un sequel. In questo caso l'ipotesi si basa sul fatto che Selina non diventi effettivamente Catwoman nel film con Robert Pattinson e che la sua evoluzione "felina" avvenga quindi nella serie (cosa non molto plausibile, a dire il vero).

Cosa ne pensate? Siete favorevoli ad una serie spin-off sulla gatta più famosa di Gotham? Ditecelo nei commenti! Per saperne di più sulla storia del personaggio, ecco tutte le attrici che hanno interpretato Catwoman.