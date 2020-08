Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, Gordon-Levitt ricorda la sua reazione all'epico finale

Non deve essere stato facile per Joseph Gordon-Levitt entrare a far parte della trilogia di Nolan su Batman alle battute conclusive. L'attore infatti quando ha firmato il suo contratto per Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, ha percepito sulle sue spalle tutto l'onere di un incredibile finale di cui sarebbe stato un indiscusso protagonista.

John Blake è inizialmente un poliziotto alle prime armi che, scoperta la vera identità di Batman, tenta di seguire le tracce di Bruce Wayne che sembra essere morto. I concitati momenti finali ci portano all'ingresso della batcaverna, qui complice la rivelazione sul suo nome completo che include anche Robin, comprendiamo di essere di fronte al nuovo protettore di Gotham City che, farà di tutto per mantenere la città al sicuro.

Joseph Gordon-Levitt aveva già collaborato con Nolan nel 2010 in Inception al fianco di Leonardo DiCaprio e, dunque è stato per lui un immenso onore essere scelto dal regista per un ruolo tanto importante. Di recente ha raccontato quelle che sono state le sue prime reazioni alla lettura delle pagine finali della sceneggiatura de Il Cavaliere Oscuro, rivelando il suo immenso entusiasmo per la parte: "Ero piuttosto eccitato. Non so cosa dire. È stato un vero onore poter fare un altro film con Chris. E certamente questo finale è stato per me la ciliegina sulla torta".

L'attore ha poi aggiunto: "Per me è sempre un piacere lavorare con Nolan. Essere stato richiamato da lui che è ormai un amico è stato veramente incredibile. Non posso che essere orgoglioso di tutto questo".

L'ultima fatica di Joseph Gordon-Levitt è Project Power, un film d'azione da poco distribuito su Netflix, in cui ha lavorato al fianco di Jamie Foxx e incentrato sul tentativo di un ex soldato di ridurre lo spaccio di una particolare droga in grado di fornire poteri sovraumani per 5 minuti.