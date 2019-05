CBS annuncia la line-up di serie TV per la prossima stagione

Mentre l'attuale stagione televisiva si avvia alla conclusione, e dopo il finale di The Big Bang Theory, uno dei prodotti di punta del canale, CBS si sta già preparando alla prossima stagione, annunciando le nuove serie TV che ne andranno a comporre la line-up.

Il network ha infatti reso noto di aver ordinato il drama sul sovrannaturale Evil, di Michelle e Robert King, il legal drama All Rise, prima conosciuto con il nome di Courthouse, dello scrittore Greg Spottiswood, e infine FBI: Most Wanted, di Dick Wolf.

Per quanto riguarda Evil si parla dell'atteso nuovo progetto degli autori di The Good Wife, che dovrebbe avere però pochi episodi. FBI: Most Wanted fa parte del franchise procedurale di Dick Wolf, con protagonista Julian McMahon.

Novità annunciate anche sul fronte delle comedy, con ben quattro nuovi arrivi: innanzitutto Bob Hearts Abisola, che è la nuova sitcom di Chuck Lorre, autore del già citato The Big Bang Theory, con Billy Gardell. Completano il quadro Carol's Second Act con Patricia Heaton, Urman's Broke con Jamie Camil e Pauley Perrette e The Unicorn con Walton Goggins.

Le nuove serie segneranno tra l'altro il ritorno in CBS di due star della commedia come Patricia Heaton, già vista in Tutti amano Raymond, e di Billy Gardell, una delle star di Mike & Molly, un altro show creato da Chuck Lorre.

Tanta carne al fuoco insomma per CBS anche nella prossima stagione televisiva.