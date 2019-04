CBS annuncia tre new entry nel cast di Star Trek: Picard

Secondo quanto riportato da Variety, CBS ha aggiunto ben tre nuovi membri al cast della nuova serie di Star Trek dedicata al Capitano Jean-Luc Picard.

Stiamo parlando di Alison Phil, Harry Treadaway e Isa Briones, che si uniranno come regular ai già annunciati Santiago Cabrera, Michelle Hurd ed Evan Evangora.

Alison Pil è conosciuta ai più per il ruolo di Maggie Jordan nella serie HBO The Newsroom, mentre Harry Treadway in passato ha interpretato Victor Frankenstein in Penny Dreadful. Infine Isa Briones è apparsa nella recente American Crime Story: Versace.

La serie sarà ambientata 19 anni dopo gli eventi di Star Trek: The Next Generation e vedrà nuovamente Patrick Stewart nell'iconico ruolo di Picard. La trama di questo nuovo show targato CBS All Access al momento è ancora sconosciuta, ma lo showrunner Alex Kurtzman lo scorso mese ha dichiarato di essersi commosso profondamente durante la lettura dello script.

Oltre a Star Trek: Picard, la cui data di uscita non è stata ancora annunciata, CBS sta lavorando alla terza stagione di Star Trek: Discovery e allo spin-off dedicato alla sezione 31, show che vedrà come protagonista Michelle Yeoh nei panni dell'Imperatrice Georgiou. Kurtzman ha da poco rivelato che lo spin-off non arriverà prima di due anni. Per saperne di più date un'occhiata alle nostre prime impressioni sulla seconda stagione di Discovery.