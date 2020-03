CBS interrompe le riprese di The Amazing Race 33 a causa del Coronavirus

CBS ha temporaneamente sospeso la produzione della trentatreesima stagione di The Amazing Race, a causa dei timori della continua diffusione del Coronavirus. Nessuna persona coinvolta nella produzione ha contratto sinora il virus e la decisione è stata presa puramente come precauzione, così come ha specificato il network CBS.

"A causa delle crescenti preoccupazioni e incertezza sul Coronavirus nel mondo, CBS e i produttori di The Amazing Race hanno preso le misure precauzionali per sospendere temporaneamente la produzione della 33esima stagione della serie" ha spiegato un portavoce di CBS.



La nota prosegue:"Tutti i concorrenti e il personale di produzione sono in procinto di tornare a casa. Al momento nessun Racer o chiunque nel team di produzione viaggiasse con loro ha contratto il virus o mostrato sintomi, e non siamo a conoscenza di nessuno che vi sia esposto. A causa dell'abbondanza di cautela, tutti i soggetti coinvolti nello show continueranno ad essere monitorati quando torneranno a casa. La salute e il benessere dei piloti e del team di produzione sono le nostre massime priorità".

I Racer avevano visitato l'Inghilterra e la Scozia, e solo tre episodi erano stati girati. Per il momento non è stata ufficializzata alcuna data di ripresa delle attività lavorative sul set.

Da venerdì mattina il Coronavirus ha continuato a diffondersi in tutto il mondo, facendo registrare complessivamente 83.909 contagi e 2.869 decessi.

Per quanto riguarda le novità di CBS, Hawaii Five-O chiuderà i battenti con l'attuale stagione, mentre il network ha ordinato lo show Tough as Nails con Phil Keoghan.