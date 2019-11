La CBS al lavoro su una serie su Zorro con una protagonista femminile

Secondo quanto riportato da Deadline, CBS Television starebbe sviluppando una serie televisiva per rilanciare la figura di Zorro sul piccolo schermo, solo che stavolta la parte principale dovrebbe andare a una donna.

L'accordo raggiunto in merito dalla CBS sarebbe parte del first-look deal stipulato con la Propagate, la compagnia guidata da Ben Silverman e Howard Owens. Questo accordo prevede la realizzazione di diversi progetti dello studio, così come delle proprie sussidiarie come Electus e Big Breakfast, i quali se confermati potrebbero approdare su tutte le diverse piattaforme della CBS, incluso lo streaming.

Questa nuova e re-immaginata versione di Zorro è stata sviluppata da Alfredo Barrios Jr. ed è descritta come una moderna rivisitazione del mito. La nuova storia seguirà Z, una donna con una forte discendenza di sangue guerriero, che intraprenderà un percorso da eroina per proteggere gli indifesi nella propria comunità. Il progetto è attualmente in corso di sviluppo a NBC.

Adattato per il grande schermo numerose volte, Zorro ha nel corso della sua storia cinematografica avuto diversi volti, tra i quali Douglas Fairbanks, Antonio Banderas e Alain Delon; negli anni Cinquanta inoltre il personaggio ha fatto il suo esordio in una serie televisiva. Gli ultimi progetti cinematografici sul personaggio sono stati proprio quelli con protagonista Antonio Banderas, nei panni di un furfante dall'animo nobile che eredità il mantello da Diego De La Vega in persona: stiamo parlando de La maschera di Zorro, che poi ebbe pure un sequel intitolato The Legend of Zorro. Entrambi i film sono stati diretti da Martin Campbell, rispettivamente nel 1998 e nel 2005.

La Propagate sta sviluppando anche altri due progetti: Home, anch'esso per NBC, scritto da Jorge Reyes, e una serie ancora senza titolo che sarà scritta da Melissa Scrivner-Love, il cui sviluppo è attualmente in corso alla CBS.