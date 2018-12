CBS: Leslie Moonves non riceverà alcuna indennità in seguito alle accuse di molestie

In seguito alle accuse di violenza sessuale rivoltegli da diverse donne nel mese di settembre, Leslie Moonves, ex CEO dell'emittente americana CBS, non riceverà alcun dollaro dell'indennità prevista di 120 milioni. Una grave vicenda che ha compromesso in maniera definitiva la sua posizione lavorativa.

La Compagnia ha prontamente diramato un comunicato stampa che recita: "Il consiglio di amministrazione di CBS ha completato l'indagine relativa all'ex presidente e CEO Leslie Moonves. Abbiamo determinato che ci sono motivi sufficienti per ritenerlo colpevole, tra cui il suo ostinato e materiale equivoco, la violazione delle politiche aziendali e la violazione del suo contratto di lavoro, così come la sua volontaria incapacità di cooperare pienamente con le indagini dell'azienda. Il signor Moonves non riceverà alcuna indennità di licenziamento dalla Società".

La decisione del consiglio di amministrazione sembrava del tutto inevitabile, viste le rivelazioni da una bozza di un rapporto interno ottenuto dal New York Times, che ha rivelato che Moonves aveva distrutto le prove e indotto in errore gli investigatori nel tentativo di proteggere la sua reputazione e il suo stipendio prestabilito. In quel rapporto preliminare, gli investigatori hanno dichiarato di aver comprovato numerose accuse di cattiva condotta sessuale e di averne scoperte altre non rivelate in precedenza.

Un'altra triste situazione, insomma, che va ad aggiungersi al vasto panorma del movimento #MeToo, portato alla ribalta in seguito alle pesanti accuse mosse contro il produttore Hollywoodiano Harvey Weinstein.