CBS ordina gli episodi pilota di due nuovi show: 'Good Sam' e 'Out The Door'

La CBS ha ordinato gli episodi pilota di due nuovi drama, portando così a sei il totale degli show in sviluppo nel 2020. Gli ultimi due progetti a essere stati annunciati sono Good Sam e Out The Door, creati rispettivamente da Katie Wech ed Evan Katz.

Good Sam è incentrato su una talentuosa chirurga, che si ritrova in un posto di comando dopo che il suo capo presuntuoso (il quale non riconosce l'abilità della donna) finisce in coma. Quando quest'ultimo si risveglia e vuole riprendere a praticare la chirurgia, sarà la donna a doverlo supervisionare. Come se non bastasse, l'uomo è anche il padre della protagonista.

Katie Wech figura come sceneggiatrice e come produttrice esecutiva. Questo ruolo sarà ricoperto anche da Jennie Snyder Urman, creatrice di Jane the Virgin. Tra i lavori più recenti di Wech, segnaliamo BH90210, il revival di Beverly Hills 90210, cancellato dalla Fox dopo una sola stagione.



Out the Door,invece, porta in scena la storia di un detective della polizia di Los Angeles che vorrebbe soltanto andare in pensione e vivere in pace gli ultimi anni della sua vita, ma scopre che l'età del pensionamento è stata spostata di alcuni anni. Per questo, proverà a far di tutto per essere licenziato, solo che il suo comportamento porterà all'inaspettata risoluzione di diversi casi.

I produttori esecutivi dello show saranno Evan Katz, Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman e KristieAnne Reed. Katz, che è la creatrice di Out the Door, ha lavorato a 24 e a 24: Live Another Day. In più, è stata co-creatrice di 24: Legacy reboot.



I due nuovi drama si aggiungono dunque agli altri pilot ordinati dalla CBS, ossia Clarice (serie sequel de Il Silenzio degli Innocenti), The Equalizer, Ways & Means e infine The Lincoln Lawyer, che ha già ottenuto l'ordine per una stagione intera.