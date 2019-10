CBS ordina la serie Tough as Nails con Phil Keoghan

Il network CBS avrà all'interno del proprio catalogo anche lo show televisivo Tough as Nails che sarà affidato alla conduzione di Phil Keoghan che in passato è stato presentatore e produttore della serie The Amazing Race.

Tra le nuove serie CBS, come quella ispirata a Frankeinstein con Ryan Philippe, ecco arrivare anche la new entry Tough as Nails, lo show televisivo a tema competitivo che mostrerà la vita di persone normali che svolgono lavori che mettono a dura prova la loro resistenza fisica.

Ecco la descrizione ufficiale serie: "Tough as Nails mostra concorrenti che considerano i calli sulle proprie mani un distintivo d'onore. Essi saranno testati per la loro forza, resistenza, agilità e forza mentale nelle sfide che si svolgono nel mondo reale. Uno a uno saranno eliminati fino a quando non sarà scelto il vincitore di 'Tough as Nails'. La serie ridefinirà il significato di essere duri, dimostrando che è qualcosa che può riguardare tutte le forme e dimensioni, e celebrerà gli americani che si rimboccano le maniche 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non ci pensano su due volte a lavorare anche per lunghe e difficili ore e sporcarsi le mani pur di mantenere attivo il loro Paese".

Lo show televisivo sarà composto da dieci episodi, mentre non si conosce ancora una data per la distribuzione.