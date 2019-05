CBS rilascia il primo trailer ufficiale di Star Trek: Picard

CBS All Access ha pubblicato il primo trailer ufficiale della nuova serie Star Trek: Picard, le cui riprese sono iniziate ad aprile in California. La serie racconta le vicende di Jean-Luc Picard, interpretato da Patrick Stewart, quindici anni dopo The Next Generation.

Il trailer di Star Trek: Picard mostra il volto dell’ex ammiraglio solo verso la fine. Inizia con le immagini di una vigna – Picard è tornato a occuparsi dell’attività di famiglia, come dimostra anche l’inquadratura di una cassa di Chateau Picard – mentre una voce narrante si chiede perché abbia abbandonato la flotta quindici anni prima.

Il produttore esecutivo Alex Kurtzman ha raccontato a comicbook.com che la nuova serie differisce molto da Star Trek: The Next Generation. “Tutti noi amiamo profondamente Jean-Luc Picard, così ci siamo chiesti: come facciamo a far rivivere quello spirito, quel personaggio, facendo al contempo qualcosa di molto diverso? Anche Patrick è stato chiaro con noi fin dall’inizio: non voleva rifare quello che aveva già fatto”. E d’altra parte, continua, anche Picard “non è più la stessa persona, sono passati vent’anni. Così le domande che ci siamo posti sono state: Cosa gli è successo in quel lasso di tempo? Ci sono stati eventi che lo hanno costretto a fare i conti con le sue scelte di vita? Come può essere la stessa persona che tutti amavano quando le circostanze possono essere cambiate così radicalmente?"

I primi due episodi della serie saranno diretti da Hanelle Culpepper, mentre la regia del terzo e del quarto sarà di Jonathan Frakes, co-protagonista di Next Gen. Star Trek: Picard sarà distribuita da Amazon Prime Video e dovrebbe debuttare su CBS All Access entro la fine dell'anno. Oltre a Stewart, fanno parte del cast anche Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones, Evan Evagora, Santiago Cabrera e Michelle Hurd.