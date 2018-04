CBS rinnova NCIS per la sedicesima stagione, ci sarà ancora Mark Harmon

Il successo in termini di pubblico riscosso dalla serie TV NCIS non accenna a fermarsi: CBS ha appena rinnovato lo show per una sedicesima stagione, prevista per l'anno prossimo. Ci sarà anche il produttore esecutivo, nonché star dello show, Mark Harmon, che ha già firmato un nuovo contratto per rimanere nel cast.

NCIS ha tutte le premesse per riconfermarsi ancora una volta la serie TV di genere drammatico più guardata in assoluto a livello mondiale. Il presidente di CBS Entertainment, Kelly Kahl, si esprime così sullo show: "Questo show è in grado di comunicare qualcosa ai telespettatori di tutte le età, in tutte le regioni ed in ogni parte del mondo. I personaggi carismatici e l'ottima narrazione fanno di NCIS una delle serie TV che può vantare i fan più appassionati in assoluto nel panorama televisivo. Tutto questo però non sarebbe possibile senza un team di produzione di assoluto rispetto e soprattutto senza un cast pieno di talento guidato dall'instancabile Mark Harmon. Siamo assolutamente contenti del suo ritorno al centro della scena, e non potremmo essere più entusiasti nei confronti della sedicesima stagione dello show".

NCIS è andato in onda per la prima volta sull'emittente CBS nel lontano 2003, e da allora lo show ne ha fatta di strada. Con l'ultima stagione è riuscito infatti a registrare una media di 17 milioni di telespettatori, numeri che lo consacrano come uno degli show televisivi più visti in assoluto in tutto il mondo.