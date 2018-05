CBS rinnova la serie drammatica The Good Fight per una terza stagione

CBS All Access ha annunciato il rinnovo della serie TV drammatica The Good Fight per una terza stagione. Partorita dalla mente di Robert e Michelle King, già creatori di The Good Wife, nel cast troviamo attrici del calibro di Christine Baranski e Cush Jumbo, mentre come produttori esecutivi figurano Ridley Scott e David W. Zucker.

"The Good Fight è il perfetto esempio di tutto ciò che vogliamo trovare in una serie originale CBS All Access: provocante, che sappia stimolare le discussioni, che abbia la capacità di allargare i confini e che sia soprattutto divertente, in grado di intrattenere il proprio pubblico" ci fa sapere Julie McNamara, Executive Vice President della divisione Original Content di CBS All Access. "Siamo impazienti di vedere cosa riusciranno a dare ai telespettatori Robert e Michelle King, e con loro il cast ed il team di produzione".

L'intera prima stagione ed i primi nove episodi della seconda sono già disponibili nel catalogo CBS All Access, mentre le puntate mancanti a concludere la seconda stagione vengono trasmesse ogni domenica sul canale televisivo di CBS; la puntata finale sarà disponibile per lo streaming a partire dal 27 maggio.

The Good Fight è stata creata dai coniugi King assieme al regista Phil Alden Robinson, che in passato ha lavorato alle pellicole 90 Minuti a New York e Al Vertice della Tensione.