CBS dà il via libera al reboot completo di Magnum P.I., serie cult degli anni '80

Dopo l'annuncio del pilot, avvenuto agli inizi di gennaio, il network americano CBS ha ufficialmente deciso di dare il via libera ad un reboot completo di Magnum P.I., storico show andato in onda negli anni '80 ed ancora oggi venerato dai fan.

Come in molti ricorderanno, la serie originale ha visto il mitico Tom Selleck nei panni di Thomas Magnum, un ex Navy SEAL che dirigeva una società di investigatori privati dalla guest house di una splendida spiaggia hawaiana, proprietà dell'autore Robin Masters.

Il reboot di Magnum P.I. manterrà lo stesso setting ma vedrà Jay Hernandez (Suicide Squad) nel ruolo del protagonista. La trama seguirà le vicende di quest'ultimo, un ex-Navy SEAL decorato che, dopo essere tornato a casa da una missione in Afghanistan, fa tesoro delle sue skill militari per diventare un investigatore privato. Con l’aiuto dei suoi vecchi amici veterani come Theodore “TC” Calvin e Orville “Rick” Wright (Knighton), assieme all’ex membro dell’MI:6 Juliet Higgins (Weeks), Magnum si farà carico di casi di cui nessuno vuole occuparsi, aiutando coloro che non sapranno altrimenti a chi rivolgersi.

La nuova iterazione di Magnum P.I. sarà scritta da da Peter Lenkov (MacGyver) ed Eric Guggenheim (rispettivamente produttori esecutivi e showrunner di Hawaii Five-0), e co-prodotta assieme a Universal TV. Il debutto è previsto per l'autunno prossimo, sebbene una data precisa non sia ancora stata annunciata.

