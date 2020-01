Un celebre aiutante del Dottore sarà presente nella prossima puntata di Doctor Who 12

Dopo la conferma di Jodie Whittaker per un'altra stagione di Doctor Who, gli appassionati della longeva serie della BBC saranno contenti di sapere che nel corso delle prossime puntate farà la sua comparsa un personaggio tra i più amati dai fan.

Stiamo parlando del Capitano Jack Harkness, interpretato da John Barrowman, che sarà tra i protagonisti dell'episodio intitolato "Fugitive of the Judoon", in cui rapirà per sbaglio gli aiutanti del Dottore. In una intervista concessa a Radio Times, l'attore scozzese ha dichiarato: "Mi sento alla grande, ho sempre sperato di riprendere il ruolo di Jack, perché so che è molto amato dalla fanbase e dai Whoviani di tutto il mondo. Senza rivelare troppo della storia posso dirvi che è il solito Jack che conoscete. Gli piace flirtare, è sfacciato e anche caparbio. Quindi Alleluia, Jack è tornato!".

L'ultima volta che i fan dello show avevano visto il celebre capitano era stato durante il finale di stagione della quarta serie di Doctor Who, andata in onda nel 2008, mentre era stato tra i protagonisti di Torchwood, spin-off scritto dall'attuale showrunner Chris Chibnall.

Le nuove puntate con protagonista Jodie Whittaker sono ancora inedite in Italia, mentre aspettiamo un annuncio ufficiale a riguardo vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni su Doctor Who 12.