Dei celebri alieni di Star Wars fanno il loro ritorno in The Mandalorian

Come già successo nell'episodio 1x02 di The Mandalorian, la sesta puntata della serie creata da Jon Favreau ha visto il ritorno di una celebre specie aliena già mostrata nei film e nell'Universo Espanso di Star Wars. Attenzione, seguono spoiler.

Nel gruppo di canaglie a cui Mando si è unito per rincorrere l'ennesimo bottino, infatti, ha fatto la sua apparizione Xi'an, un'assassina Twi'lek interpretata da Natalia Tena - attrice conosciuta principalmente per i ruoli di Ninfadora Tonks di Harry Potter e di Osha di Game of Thrones). Nel corso dell'episodio, inoltre, abbiamo fatto conoscenza anche con il suo fratello criminale Qin.

I Twi'lek sono una razza aliena già apparsa, per esempio, ne Il Ritorno dello Jedi: alcuni di voi ricorderanno sicuramente il volto di Bib Fortuna nel palazzo di Jabba The Hutt durante l'inizio della pellicola.

Ma i due fratelli non sono gli unici alieni mostrati nella nuova puntata di The Mandalorian: tra la crew del vecchio compagno di "caccia" di Mando era presente anche un possente Devaronian, caratteristico per la sua pelle rossa e le grandi corna sulla fronte. Il personaggio in questione, di nome Burg, è stato interpretato da Clancy Brown.

Lo show, lo ricordiamo, sarà disponibile in Italia a partire dal 31 marzo con il debutto di Disney+. Per altre notizie, vi rimandiamo a nuovi dettagli sul personaggio di Giancarlo Esposito.