Le celebrità che tiferanno per i 49ers questa domenica al Super Bowl

Il Super Bowl è un evento mediatico tra i più importanti dell'anno, oltre che essere la competizione sportiva più seguita negli States, e non mancheranno le celebrities che, sul posto o da casa, faranno il tifo per il loro team preferito. Ma vediamo quali tra loro sono fan dei 49ers.

La squadra di San Francisco dovrà vedersela con i Kansas City Chiefs in quella che sarà la cinquantaquattresima edizione della grande finale sportiva, e sono svariati i volti noti che hanno affermato di fare il tifo per loro, in generale o anche solo per l'occasione.

Tra questi troviamo anche la Speaker della Casa Bianca Nancy Pelosi, che però non potrà essere presente all'evento per via di un certo impeachment...; il figlio d'arte Scott Eastwood (Overdrive, Pacific Rim: La Rivolta), che è cresciuto a Monterey (non troppo lontano da San Fran), e che ha recentemente ammesso di essere un tifoso del team; l'attore di Brooklyn Nine-Nine Andy Samberg; l'Avenger Jeremy Renner a.k.a Hawkeye e il protagonista di El Camino: Il Film di Breaking Bad Aaron Paul; e l'attrice e cantante Bella Thorne (Assasination Nation, Il Sole a Mezzanotte).

Una variegata fanbase, insomma, il cui supporto sarà certamente apprezzato. I Kansas City Chiefs, d'altronde, possono vantare il sostegno di niente meno che Superman in persona, Henry Cavill, che ha recente confessato al Jimmy Kimmel Live di aver scelto il team pensando a quale sarebbe stata la squadra preferita di Clark Kent.

Ma vedremo chi avrà la meglio.

E voi, chi tiferete questa domenica? Fateci sapere nei commenti.