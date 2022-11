Celebrity Hunted 3 ai nastri di partenza su Prime Video: quello che dovete sapere

La nuova stagione del reality show italiano Celebrity Hunted arriva oggi in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video, con nuove (dis)avventure per tanti nuovi concorrenti.

Di cosa si tratta? Semplicissimo: Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è il reality thriller Original italiano che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche.

A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I ‘cacciatori’ potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”. I concorrenti - o meglio, i fuggitivi - protagonisti della nuova stagione saranno ben nove personaggi di spicco del panorama italiano: l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l’attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, i volti noti del gruppo comico The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo e il rapper Rkomi e il cantante Irama.

Da oggi 17 novembre arrivano su Prime Video i primi tre episodi di Celebrity Hunted 3, che saranno seguiti dalle ultime tre puntate, disponibili invece dal 24 novembre. Per altri contenuti e un piccolo assaggio di ciò che vi aspetta, date un'occhiata al trailer di Celebrity Hunted 3.