Celebrity Hunted 4, Prime Video svela il cast: ci sono Belen Rodriguez e Herbert Ballerina

La piattaforma di streaming Prime Video ha annunciato la quarta stagione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, famoso reality thriller Original italiano che, come da format, vedrà un nuovo cast di protagonisti darsi alla fuga e cercare di non farsi catturare da un team di “cacciatori”.

In occasione dell'annuncio di questa nuova incarnazione dello show, che arriva dopo il successo di Celebrity Hunted 3, disponibili in esclusiva sulla piattaforma, Prime Video ha svelato anche il cast di Celebrity Hunted 4, che come al solito sarà formato da alcuni dei volti più noti del mondo dell'intrattenimento italiano: i prossimi episodi, come anticipato dalla foto pubblicata dalla piattaforma, avranno per protagonisti l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez in coppia con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez, il rapper Guè e il cantante Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Per chi non lo sapesse, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è un reality thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. I ‘cacciatori’ potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio tracciamenti telefonici, telecamere di video sorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

Celebrity Hunted - Caccia all’uomo, è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.