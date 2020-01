Celebrity Hunted: su Amazon il reality con Fedez, Francesco Totti e Claudio Santamaria

In mattinata, durante l'evento Amazon Originals, sono stati ufficializzati diversi progetti che riguardano l'azienda americana e tra questi anche un reality/talent dal titolo Celebrity Hunted, che vedrà diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, impegnati in una fuga per Roma mentre tentano di mescolarsi tra la gente comune.

Tra i partecipanti ufficializzati ci sono Fedez, Francesco Totti, Claudio Santamaria e diversi altri nomi noti del mondo dello showbiz.

Presentando il primo teaser del programma, in arrivo il 13 marzo, Dante Sollazzo - Head of Unscripted di Endemol Shine - ne ha parlato in questi termini:"Siamo orgogliosi di essere i primi a produrre un originale Unscripted per Amazon, consapevoli che stiamo facendo qualcosa di diverso. Si tratta di un reality ma è anche un game con elementi comedy e thriller, ha anime differenti. Abbiamo allestito una sorta di Grande Fratello per l'Italia. L'obiettivo era alzare sempre l'asticella, abbiamo quindi realizzato un unicum nel mondo, in quanto nessun Endemol ha mai potuto realizzare un Celebrity Hunted con un cast del genere e con questa produzione".



L'approccio con il cast:"Abbiamo chiesto loro se piacesse giocare a nascondino. E gli abbiamo prospettato di farlo in tutta Italia con ex poliziotti. Si sono subito galvanizzati anche se poi è cresciuta un po' di paranoia perché pensavano di essere seguiti. Totti è stato il più stratega, ha costruito una rete di relazioni. Claudio Santamaria e Francesca Barra invece vivevano giorno per giorno, senza strategia". Su Everyey potete leggere la recensione di Brutti e cattivi, che comprende nel cast proprio Claudio Santamaria.

Tra i concorrenti dello show, Fedez sta lavorando ad un nuovo progetto con Luis Sal.