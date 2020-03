Celebrity Hunted è disponibile da oggi in streaming su Amazon Prime Video

Da oggi è in streaming su Amazon Prime Video Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, il primo reality italiano della piattaforma streaming. Il format è basato sulla "fuga" di otto personaggi famosi, chiamati a far perdere ogni traccia di sé per due settimane e tallonati da un gruppo di esperti, i Cacciatori, che dovranno cercarli.

La serie era stata annunciata qualche mese fa ed è composta da sei episodi: i primi tre sono già disponibili, gli altri arriveranno successivamente ma sono naturalmente già stati completati.

Le otto celebrità protagoniste di questo originale reality show sono Francesco Totti, Fedez, Costantino Della Gherardesca, Diana Del Bufalo, Claudio Santamaria, Luis Sal, Cristiano Caccamo e Francesca Barra. Nella loro "missione" di restare nascosti hanno a disposizione un telefono cellulare sprovvisto di connessione a internet, e una carta di credito da cui possono prelevare un massimo di 70 euro al giorno. L'unico contatto ammesso col mondo esterno è una persona di fiducia scelta in precedenza.

I "cacciatori" invece possono tracciare le telefonate delle loro "prede" e risalire al luogo e all'ora dei loro prelievi di denaro, e usufruiscono dell'aiuto di detective professionisti. Da una centrale operativa, inoltre, sono collegati degli esperti che hanno accesso alle immagini di alcune telecamere a circuito chiuso e di alcuni droni.

