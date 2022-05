Cenerentola, Jennifer Lopez porta in tv una serie ispirata a Rodgers & Hammerstein

Cenerentola non passa mai di moda, e se Disney sta portando sugli schermi una nuova versione completamente rivista (Sneakerentola è in arrivo su Disney+), Jennifer Lopez ne produrrà una in formato seriale ispirata al musical di Rodgers e Hammerstein.

Avete capito bene: Cenerentola tornerà ancora una volta sugli schermi, questa volta sotto forma di miniserie prodotta da niente meno che Jennifer Lopez.

La versione che vedremo in tv, cortesia di Skydance Television, Concord Originals e Nuyorican Productions (la società di produzione della Lopez) sarà ispirata da Rodgers & Hammerstein, le cui numerose iterazioni della storia (tra palcoscenico e televisione) hanno fatto la storia. Il progetto sarà scritto e prodotto da Rachel Shukert (GLOW, Il Club delle Baby-Sitters), che ne sarà anche la showrunner.

Oltre alle già citate Lopez e Shukert, tra i produttori troviamo Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Bill Bost, Dana Goldberg, David Ellison, Scott Pascucci e Sophia Dilley.

"La storia di Cenerentola è senza tempo, ora più che mai. Quest'ambiziosa storia d'amore, di famiglie anticonvenzionali, e sul sorprendente potere dei desideri ha ispirato i lettori e gli spettatori di tutto il mondo per secoli, e siamo entusiasti di poter lavorare con Jennifer, Rachel, Concord e la Rodgers & Hammerstein Organization per portare questa nuova versione sullo schermo" ha affermato Bill Bost, il Presidente di Skydance Television.

"Rodgers & Hammerstein hanno elevato la già magica storia di Cenerentola con la loro iconica musica, e hanno attirato leggende sia sullo schermo che sul palcoscenico durante tutto il corso delle loro numerose e acclamate iterazioni" ha aggiunto Sophia Dilley, Senior Vice President of Development and Production di Concord Originals "La nostra partnership con Skydance e Nuyorican per questo progetto è il primo passo di tanti verso il nostro obbiettivo collettivo, quello di portare dei classici senza tempo all'attenzione di nuove generazioni, e Rachel è la voce perfetta per ampliare questa storia in modo contemporaneo".

E voi, quali delle tante versioni live-action di Cenerentola preferite? Fateci sapere nei commenti.