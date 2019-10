Cento Iene in studio per salutare Nadia Toffa nella prima puntata de Le Iene Show

Una grande reunion delle Iene questa sera nella prima puntata di Le Iene Show, in onda su Italia 1 alle 21.25, per ricordare e salutare Nadia Toffa, scomparsa lo scorso 13 agosto. In omaggio alla loro collega e amica, diversi personaggi della tv che hanno fatto parte o fanno tuttora parte dello show di Italia 1 saranno in studio stasera.

Tra le Iene che parteciperanno alla puntata di stasera ci sono Luciana Littizzetto, Simona Ventura, Claudio Bisio, Alessandro Cattelan, Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Fabio Volo ed Enrico Brignano.

Nadia Toffa aveva lavorato come inviata a Le Iene dal 2009 e dal 2016 anche come conduttrice in studio del programma. Nel 2018 aveva pubblicato un libro dal titolo Fiore d'inverno. La mia storia, nel quale racconta il periodo successivo all'inizio della malattia, dopo il malore del 2 dicembre 2017.



Dopo diversi mesi d'assenza, Nadia Toffa era tornata al lavoro, tornando alla conduzione de Le Iene nel febbraio 2018.

La presentatrice bresciana aveva dovuto sostenere nuovamente un percorso di cure, dopo che il ripresentarsi del tumore dal quale era afflitta.

La scomparsa della conduttrice ha generato commozione in tutta Italia; Nadia Toffa era molto amata dagli spettatori e la sua morte ha toccato molti fan della conduttrice. Stasera verrà ricordata proprio dai suoi compagni di viaggio de Le Iene, che in questi anni hanno lavorato insieme a lei e l'hanno sostenuta anche nell'ultimo complicato periodo.

L'addio a Nadia Toffa ha aggiunto dolore a tutta Italia, proprio nei giorni della scomparsa di Andrea Camilleri.