Central Park 3, data d'uscita e nuove immagini: ritorna Kristen Bell nello show animato!

A un anno di distanza dalla notizia del rinnovo dello show animato, Apple TV+ annuncia l'attesa data d'uscita della stagione 3 di Central Park con il ritorno di Kristen Bell nel cast vocale per doppiare un nuovo personaggio!

La terza stagione di Central Park, la serie comedy animata di Apple TV+, debutterà a settembre e vedrà il ritorno di Kristen Bell che interpreterà la new entry Abby, la sorella minore di Paige (doppiata da Katherine Hahn nella versione originale).

Nella prima stagione di Central Park, Kristen Bell aveva prestato la sua voce a Molly Tillerman, la figlia di Paige e Owen, salvo poi abbandonare il cast vocale della serie Apple perché convinta che il ruolo dovesse andare a "qualcuno che può dare una rappresentazione molto più accurata". L'attrice fu infatti sostituita nel ruolo di Molly da Emmy Raver-Lampman.

Nella galleria a fine articolo potete dare un'occhiata alle prime immagini della stagione 3 di Central Park! Nata dalle penne di Loren Bouchard, Josh Gad e Nora Smith, la sitcom animata tornerà per una terza stagione composta da 13 episodi: le prime tre puntate debutteranno il prossimo 9 settembre, per poi proseguire con l'uscita di un episodio a settimana ogni venerdì fino al 18 novembre.

Rivedremo l'anziana Bitsy (la cui interpretazione è valsa una nomina agli Emmy per Stanley Tucci nella categoria del Miglior doppiaggio) impegnata nell'incessante tentativo di acquistare il parco più famoso di New York, mentre Owen (Leslie Odom Jr.) metterà tutto il suo impegno in una nuova campagna promozionale per far sì che tantissime persone si innamorino del parco e Paige si troverà sempre più indaffarata dopo l'accordo per il suo primo libro.

Insieme ai già citati Bell, Hahn, Raver-Lampman, Tucci e Odom Jr., il cast vocale di Central Park include anche Josh Gad, Tituss Burgess e Daveed Diggs. A loro si uniranno numerosissime guest star tutte da scoprire!