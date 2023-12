Central Park cancellata dopo tre stagioni da Apple: la conferma di Josh Gad

La storia di Central Park finisce qui: la serie è stata ufficialmente cancellata dopo tre stagioni. Josh Gad fa sapere che AppleTV+, che ha aumentato il prezzo degli abbonamenti sulla scia di Netflix e Disney, non rinnoverà la serie comedy animata.

Josh Gad, il produttore esecutivo di Central Park e voce di Birdie, ha risposto su Threads alle domande dei fan sullo stato della serie: "Tristemente, è finita".

La serie segue le vicende della poco convenzionale famiglia Tillerman a Central Park, che Owen (Leslie Odom Jr.) gestisce. Quando una ricca ereditiera, Bitsy Brandenham (Stanley Tucci) cerca di comprare il terreno del parco per trasformarlo in un complesso di condomini, i Tillerman dovranno lottare per salvare il parco. Altre star di Central park sono Daveed Diggs, Kathrun Hahn, Tituss Burgess e Emmy Raver-Lampman.

"Central Park" è scritta e prodotta da Gad, Loren Bouchard e Nora Smith. Hanno lavorato alla serie come produttori esecutivi anche Halsted Sullivan, Sanjay Shah e Janelle Momary-Neely. Quest'ultima ha preso il ruolo di Molly durante la seconda stagione, sostituendo Kristen Bell (ritornata nella terza stagione ma stavolta come voce di Abby). La serie è stata prodotta per Apple da 20th Television.

Central Park non è l'unica serie cancellata da Apple: tra le serie che non vedranno una nuova stagione c'è anche Swagger.