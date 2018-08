Central Park Five: anche Famke Janssen nella miniserie di Ava DuVernay

La serie limitata di Ava DuVernay basata sul caso di Central Park Five ha appena ampliato il cast con l'aggiunta di Famke Janssen, Joshua Jackson, Christopher Jackson, Blair Underwood, Omar Dorsey, Adepero Oduye e Aurora Perrineau, come riportato da Comingsoon.net.

Le nuove aggiunte al cast assumeranno i ruoli di avvocati e leader della comunità e la Janssen sarà Nancy Ryan, una procuratrice di Manhattan che ha guidato l'inchiesta relativa al caso di Central Park Five; Aurora Perrineau sarà Tanya, la fidanzata di Raymond Santana, Jr. e William Sadler sarà Michael Sheehan, un detective di New York.

Central Park Five si basa sulla storia vera che parla di cinque adolescenti di colore che furono condannati per uno stupro che non avevano commesso. La serie si concentrerà sui cinque ragazzi di Harlem - Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana e Korey Wise. Le serie limitata percorrerà un arco temporale che spazia dalla primavera del 1989, quando furono interrogati per la prima volta sull'incidente, fino al 2014, quando furono scagionati dopo aver raggiunto un accordo con la città di New York.