Central Park, Kristen Bell non sarà più la voce di Molly: 'C'è bisogno di un'attrice nera'

In Central Park, nuova serie animata di Apple TV+ dagli autori di Bob's Burgers, Kristen Bell ha prestato la voce a Molly, personaggio multirazziale. Nonostante il grande impegno, l'attrice di Veronica Mars ha deciso, insieme alla produzione, di rinunciare al doppiaggio, restando nel cast della serie in un altro ruolo da definire.

L'annuncio è arrivato lo scorso mercoledì con una nota dei produttori della serie, Loren Bouchard, Josh Gad, Nora Smith, Halsted Sullivan e Sanjay Shah. "Kristen Bell è un'attrice di straordinario talento che si è unita al cast di Central Park quasi dal primo giorno, prima ancora che ci fosse un personaggio da interpretare, e da allora ha offerto una performance sincera e divertente" recita il comunicato. "Ma dopo aver riflettuto, Kristen e tutto il team creativo riconoscono che il casting del personaggio di Molly rappresenta un'opportunità per ottenere la rappresentazione giusta, per lanciare un'attrice nera o meticcia e dare a Molly una voce che rifletta tutte le sfumature e le esperienze del personaggio per come l'abbiamo creato."

Kristen Bell avrà quindi un nuovo ruolo, mentre Molly avrà una nuova voce. I produttori hanno anche espresso rammarico "per aver contribuito a far sentire qualcuno escluso o non rappresentato."

In seguito all'annuncio la stessa attrice ha pubblicato un post su Instagram, scrivendo che è sbagliato far interpretare un personaggio come Molly a un'attrice bianca. "Sono felice di cedere questo ruolo a qualcuno che può darne una rappresentazione molto più accurata e mi impegnerò a imparare, crescere e fare la mia parte per l'uguaglianza e l'inclusione."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di Central Park. Per altri approfondimenti su Kristen Bell, invece, ecco dieci cose che non sapevate su Veronica Mars.