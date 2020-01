Central Park, primo sguardo alla serie Apple dal creatore di Bob's Burgers

Apple TV + ha svelato la prima immagine ufficiale di Central Park, nuova serie animata musical realizzata da Loren Bouchard, il creatore di Bob's Burgers.

La foto, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, è stata pubblicata durante il panel tenuto dalla compagnia di Cupertino ai TCA, nel quale è stato anche annunciato che lo show debutterà nel corso dell'estate 2020.

Scritta e prodotta da Bouchard insieme a Josh Gad e Nora Smith, la serie vedrà nel cast vocale Gad, Leslie Odom Jr., Kristen Bell, Kathryn Han, Tituss Burgess, Daveed Diggs e Stanley Tucci. Lo avrà come protagonisti una famiglia che farà di tutto per proteggere Central Park da un'ereditiera descritta come "simile a Leona Helmsley".

Stando alla sinossi ufficiale (via Collider), Central Park è "una serie animata musical comedy che segue le vicende dei Tillermans, una famiglia che vive a Central Park (e lo gestisce). Owen, il parcheggiatore, e Page, la sua moglie giornalista, crescono i figli Molly e Cole nel parco più famoso del mondo e nel frattempo cercano di difendersi dall'ereditaria Bitsy Brandenham e la sua fedele assistente Helen, le quali vorrebbero trasformare il parco in una zona condiminiale."

Per altre notizie su Apple TV +, è stato da poco diffuso anche un primo sguardo al reboot di Amazing Stories di Steven Spielberg. Nel frattempo vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Little America, altra serie da poco disponibile sulla piattaforma streaming.