Cercando Alaska: i primi due episodi della serie teen arrivano in Italia, ecco le foto

Nel cast sono presenti Kristine Froseth e Charlie Plummer, e per saperne di più vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer di Cercando Alaska .

I primi due episodi arriveranno su Sky Atlantic mercoledì 27 maggio alle 21:15 e saranno disponibili anche in streaming su NOW TV. Nella prima puntata seguiremo il trasferimento del giovane Miles, alla ricerca di nuove prospettive. Alla Culver Creek farà amicizia con gli altri tre personaggi e si inimicherà subito i Weekly Warriors , un gruppo di brutti ceffi che darà del filo dal torcere ai personaggi principali. Sarà però nella seconda puntata che Alaska, Takumi e il Colonnello (compagno di stanza di Miles) passeranno al contrattacco, mentre il protagonista rischierà di essere espulso. Avremo anche modo di approfondire il rapporto con la tormentata Alaska, ragazza sempre alla ricerca di significati profondi.

Seguiremo quindi le vicende di un gruppo di studenti (Miles Halter, Chip Martin, Takumi e Alaska Young ) tra problemi esistenziali, poetiche riflessioni e drammatici innamoramenti. A giudicare dalle immagini gli autori sembrano essere riusciti a rappresentare bene le ambientazioni rurali che fanno da sfondo al racconto , ambientato nel campus di Culver Creek, in Alabama.

Dopo la messa in onda negli Stati Uniti , finalmente anche il pubblico italiano si appresta a gustarsi Cercando Alaska, l'attesa trasposizione televisiva del best-seller di John Green.

