Cercando Alaska, ecco il trailer: dove vedere la serie da John Green anche in streaming

Dopo qualche mese dalla messa in onda di Cercando Alaska, vi l'arrivo in Italia e il primo trailer ufficiale dedicato alla serie tratta dal celebre libro scritto da John Green e prodotta da Hulu.

Trovate il filmato in calce alla notizia, per chi non avesse mai letto l'opera, si tratta della storia di un gruppo di studenti della Culver Creek: Miles Halter, Chip Martin, Takumi e Alaska Young. Seguiremo quindi le loro vicende all'interno del campus, inoltre assisteremo alle loro numerose sfide e gare contro "la settimana corta", rivali dei cinque protagonisti, in questa serie prodotta da Josh Schwartz e Stephanie Savage, creatori di show di successo quali "The O.C." e "Gossip Girl".

Nel cast troveremo Charlie Plummer e Kristine Froseth, in una nostra precedente notizia potete leggere tutti i dettagli riguardo gli attori presenti nel cast di Cercando Alaska. Le otto puntate che compongono la miniserie saranno disponibili nel catalogo di Sky Atlantic e NOW TV a partire dal prossimo 27 maggio a partire dalle 21:15, inoltre sarà possibile vederle anche in versione On Demand.

Infine vi segnaliamo anche questa interessante intervista al produttore di Cercando Alaska, in cui Josh Schwartz parla dei temi presenti nel libro e negli episodi della miniserie.