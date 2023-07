Cesara Buonamici sarà opinionista al GF Vip: 'ma non l'ho deciso io'

Il nuovo corso del Grande Fratello passa anche attraverso dei nuovi volti tra gli opinionisti. Cesara Buonamici, volto storico del TG5 nonchè popolare giornalista, in un’intervista al Corriere della Sera ha confermato che sarà opinionista del reality show, ma non per sua scelta.

A precisa risposta del collega, la Buonamici ha affermato che non l’ha deciso lei di entrare a far parte del Grande Fratello ma l’azienda che sta rivedendo la natura del programma. “Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo” ha affermato, svelando che la richiesta è arrivata direttamente dall’amministratore delegato della rete Peirsivlio Berlusconi il quale glie l’ha chiesto in una conversazione semplice dove si è parlato anche della nuova veste del reality, che dovrà dire addio al trash ed alle esagerazioni e non farà più distinzioni tra normal people e VIP.

“Semplificando molto, lo vuole riportare alla freschezza delle origini. Si tratta via via di migliorare un programma di successo, allargando la platea di quelli che lo apprezzano” ha affermato la giornalista riflettendo sui piani di Berlusconi.

La Buonamici però non ha alcuna intenzione di abbandonare il TG5 delle 20 e continuerò con la regolare turnazione con la conduzione.