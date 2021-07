Cesare Cremonini si vaccina a Bologna: l'accoglienza del personale sanitario è particolare

Vaccinazione anche per Cesare Cremonini nell'hub di Bologna. Il cantante ex Lunapop infatti ha pubblicato attraverso il proprio account ufficiale Instagram alcuni video in cui mostra l'accoglienza ricevuta dai volontari ed il personale sanitario nel box di vaccinazione.

Come si può vedere nel filmato presente in calce, il VaccinoDay di Cremonini è stato caratterizzato dai volontari che hanno intonato "La Nuova Stella di Broadway" ed un sottofondo musicale in cui i gestori dell'hub hanno fatto scorrere le canzoni del cantautore. "Accoglienze musicali sanitarie. #vaccinoday💉Forza che ne usciamo solo tutti insieme! Grazie a tutto il personale sanitario e ai volontari di Bologna. A presto! Per quanta strada ancora c’è da fare…" ha scritto nella didascalia del post.

Nelle ore successive, Cremonini è tornato sul Vaccino Day nelle storie: "non ci vuole alcun coraggio nel mostrarsi mentre ci si vaccina. Non comporta alcun rischio esporsi, non è un gesto eroico. E' solo una cosa giusta che si fa per il bene di tutti ed è per questo che la si compie in totale serenità. Dobbiamo ricordarci sempre che l'energia che viene concessa a che rima contro è anch'essa una nostra responsabilità. Le cose giuste, non hanno un gran bisogno di parole" ha scritto.

