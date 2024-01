I Cesaroni, Antonello Fassari conferma la nuova stagione! 'A giugno sul set'

Sono passati già dieci anni dall'addio alla più celebre tra le famiglie romane del piccolo schermo: correva l'anno 2014 quando, con la sesta stagione, abbiamo dato l'addio a I Cesaroni, l'amata e fortunata fiction targata Mediaset in grado di accompagnare piacevolmente, dal 2008, le serate di milioni di italiani.

Grazie alla recente aggiunta al ricco catalogo Netflix, la serie sta godendo di rinnovato lustro, attirando un numero sempre maggiore di spettatori: dai nostalgici della prima ora ai fan novellini, tutti si domandano il perché della dolorosa cancellazione de I Cesaroni.

Complici risvolti di trama prevedibili, ripetitivi, pertanto, poco intrattenenti ed un cast dall'aria quasi stanca, la famiglia allargata vera e propria protagonista, all'epoca, del palinsesto di Canale 5 piantò baracca e burattini, lasciando con l'amaro in bocca il pubblico, ormai affezionatosi a tali personaggi, profondamente realistici nella loro leggerezza, nel loro dramma, nella loro umanità.

Tra vane speranze del pubblico e vaghe dichiarazioni da parte del cast, sembrava che quello de I Cesaroni fosse un capitolo definitivamente chiuso. Ma si sa, la nostalgia è canaglia e prima o poi è necessario fronteggiare, in un modo o nell'altro, la sempre più asfissiante malinconia.

Negli ultimi tempi, dunque, alcuni rumor, incrementati da velate risposte di Claudio Amendola, noto interprete del protagonista Giulio, sembravano poter (ri)accendere un barlume di speranza nel cuore degli innumerevoli fan per un clamoroso ritorno della serie tv, che nel 2024 spegne dieci candeline.

Ebbene, sembra proprio che al regalo per il decennale ci abbia pensato il festeggiato stesso. "Reo" dello spoiler Antonello Fassari, volto del buon Cesare, il quale, in un'intervista per La Repubblica, ha rivelato:"A giugno tornerò sul set alla Garbatella". Non è necessario l'intervento di Sherlock Holmes per collegare i tasselli del puzzle e risolvere il caso: sì, la settima stagione de I Cesaroni è confermata.

Finalmente ogni petizione e appello sui social ha ottenuto il successo sperato: nel mezzo del cammin che porta a I Cesaroni 7 c'è solo lo svolgimento delle riprese, ma siamo sicuri che "pentole e bicchieri sono lì da ieri" ad aspettare ed aspettarci, esattamente come dieci anni fa.

E chissà se l'effetto-nostalgia sarà tanto forte da contagiare anche Claudio Bisio ed Alessandro Siani, interessati a Benvenuti al Sud 3. Intanto, possiamo solo attendere eventuali novità in merito.