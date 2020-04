I Cesaroni, che fine hanno fatto gli attori della serie?

I Cesaroni sono stati per quasi un decennio una scommessa vinta per Mediaset: la serie, andata in onda a partire dal 7 settembre 2006, fu per anni un appuntamento fisso per i tanti fan appassionati alle vicende della famiglia allargata composta da Marco, Eva, Alice, Rudi, Mimmo, Giulio e Lucia.

Ma se per gli attori già affermati il dubbio non si pone (non dobbiamo star certo qui a chiederci dove siano oggi Claudio Amendola, Max Tortora o Elena Sofia Ricci) la curiosità sale invece per quanto riguarda i giovani protagonisti della serie.

Cosa sappiamo, ad esempio, di Matteo Branciamore? Il Marco Cesaroni della serie non ha avuto troppa fortuna: qualche partecipazione ad alcuni film (Anche Senza di Te l'ultimo, nel 2018) e poche e saltuarie apparizioni in TV, di cui l'ultima nella sketch-com Love Snack; niente da rilevare anche per quanto riguarda la sua carriera da musicista, ferma alle colonne sonore de I Cesaroni.

Anche a Niccolò Centioni (Rudi Cesaroni) il mondo dello spettacolo sembra non aver riservato troppe gioie: dopo I Cesaroni il giovane attore è apparso in alcuni show Rai (Pechino Express, Notti sul Ghiaccio), ma non ha più tentato la strada della recitazione ed oggi lavora come lavapiatti a Londra. Sorte non troppo diversa da quella di Micol Olivieri (Alice Cesaroni), che proprio insieme a Niccolò partecipò a Pechino Express nel 2013; l'attrice tentò poi di sfondare su internet con la web-serie Una FamigliAnormale, ma senza troppa fortuna.

Qualche chance in più sembra invece esser stata riservata a Federico Russo (Mimmo Cesaroni): per lui varie partecipazioni a Provaci Ancora Prof!, L'Isola di Pietro e Don Matteo, mentre quest'anno sbarcherà su Netflix con la serie Curon. Vince la sfida del prima e dopo ovviamente Alessandra Mastronardi (Eva Cesaroni), unica della famiglia Cesaroni ad esser riuscita a portare avanti con buoni risultati la sua carriera d'attrice: per lei vari ruoli in più di una serie TV di successo (I Medici, Master of None) e vari apparizioni sul grande schermo tra cui ricordiamo To Rome with Love di Woody Allen e Life, al fianco di Robert Pattinson, Ben Kinglsey e Joel Edgerton.