I Cesaroni, guida per guardare la serie in streaming

I Cesaroni sono stati per anni un appuntamento fisso per milioni di italiani: per tutti i fan di vecchia data o per chi volesse recuperare la serie, dunque, questa quarantena può sicuramente essere il momento giusto per farlo.

Ma dov'è possibile reperire online le sei stagioni della serie con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci? Bene, siamo qui per rispondere proprio a questa domanda: lo show andato in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014 è infatti disponibile su più di una piattaforma online.

In primis, naturalmente, troviamo le piattaforme targate Mediaset: su Mediaset Play, ad esempio, troviamo in forma gratuita le prime cinque stagioni dello show; su Infinity, invece, sarà possibile goderci anche la stagione finale: in questo caso toccherà ovviamente sottoscrivere un abbonamento, oppure approfittare del periodo di prova attualmente esteso a ben due mesi.

Non solo Mediaset, però: di recente I Cesaroni sono infatti sbarcati anche su Amazon Prime Video, che mette a disposizione tutte le stagioni della serie. Anche qui si dovrà pagare il prezzo dell'abbonamento pari a 36 euro annuali e inclusivo anche degli altri servizi Amazon Prime.

In occasione dell'arrivo su Mediaset Extra il cast de I Cesaroni ha ricordato le origini della serie; a proposito, vi siete mai chiesti cosa facciano oggi i protagonisti de I Cesaroni?