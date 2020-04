I Cesaroni tornano su Mediaset Extra: il cast ricorda le origini della serie

Da lunedì 13 aprile I Cesaroni sono tornati su Mediaset Extra con le repliche di tutte le stagioni della celebre fiction di Canale 5 con protagonista Claudio Amendola. In un video del backstage della terza stagione della fiction, i protagonisti raccontano le origini della serie prodotta da Publispei per RTI dal 2006 al 2014.

Nel video i principali protagonisti della fiction - Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Max Tortora, Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore - ricordano i primi periodi della serie e il successo che ne è derivato.

E nonostante siano passati parecchi anni dall'inizio della fiction, il pubblico ha dimostrato di essere ancora molto affezionato a I Cesaroni, mandando in tendenza l'hashtag #ICesaroni.



I Cesaroni racconta le vicende che gravitano intorno ad una famiglia allargata di Roma, i Cesaroni, composta dai due ex fidanzati, Giulio (Claudio Amendola) e Lucia (Elena Sofia Ricci), che si ritrovano a distanza di vent'anni e riscoprono il loro amore. I due si sposano e vanno a vivere nella casa di Giulio a Roma, con i tre figli di lui - Marco (Matteo Branciamore), Rudi (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo) - e con le due figlie di lei - Eva (Alessandra Mastronardi) e Alice (Micol Olivieri).



