Chadwick Boseman, l'interprete di Black Panther vince un Emmy postumo per What If...?

La morte di Chadwick Boseman avvenuta nell'agosto del 2020 ha sconvolto l'intero mondo del cinema e ora, a due anni della sua tragica scomparsa, l'interprete di Black Panther è riuscito ha vinto un Emmy per la sua apparizione vocale in What If...?.

Nel corso della 74a edizione dei Primetime Creative Arts Emmy Awards, è stato annunciato che l'attore si è aggiudicato il premio per il Miglior Doppiaggio grazie proprio alla versione alternativa di Pantera Nera. Nella serie Boseman ha interpretato un alter-ego dell'eroe che si è ritrovato a vivere tra le stelle invece che nelle pianure del Wakanda in "E se T'Challa fosse Star-Lord?", ruolo poi ripreso brevemente in altri apparizioni della serie animata.

"Non sapevamo che sarebbe stata la sua ultima esibizione ovviamente", ha detto in precedenza Kevin Feige della Marvel. "È venuto numerose volte in studio, era così entusiasta, era così eccitato all'idea di dare ancora la sua voce a Pantera Nera. Ha letto l'episodio in meno di 24 ore e poi è tornato e ha detto 'Adoro questa versione di T'Challa'. E dopo abbiamo avuto una conversazione con Ryan su come avremmo potuto sfruttare ancora la sua voce in Black Panther 2. Ora ovviamente è tutto straordinariamente triste, ma sono molto felice di averlo fatto e sono molto felice che lo abbia fatto per noi".

Dopo il mancato Oscar del 2021, Chadwick Boseman è riuscito comunque a portare a casa un premio di tutto rispetto e lo ha fatto con il suo Black Panther.