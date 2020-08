Chadwick Boseman insieme a Seth MacFarlane per Little Rock Nine: tutti i dettagli!

Oltre alla produzione NBC su Night School, il network americano ha rivelato di essere al lavoro insieme a Chadwick Boseman e Seth MacFarlane su una serie televisiva incentrata sulle vicende dei Little Rock Nine.

Il celebre produttore telesivo, famoso per il suo lavoro ne I Griffin e recentemente in The Orville, sarà affiancato dalla stella di Black Panther, nel produrre la trasposizione del libro di Carlotta Walls LaNier intitolato "A Mighty Long Way: My Journey to Justice at Little Rock Central High", in cui viene raccontata la vicende dei primi studenti afroamericani a cui venne permesso di iscriversi al liceo per bianchi della capitale dell'Arkansas. Ecco la sinossi ufficiale: "1957, dopo l'importante decisione del caso Brown v. Ministero dell'Istruzione, la quattordicenne Carlotta Walls è tra i primi studenti afroamericani a poter frequentare la Central High, scuola per bianchi a Little Rock, Arkansas. Si troverà a dover affrontare le persone che si oppongono a questa decisione, diventando così insieme ai suoi compagni, una delle figure del Movimento per i diritti civili. Per Carlotta, solo una ragazzina in un momento importante nella storia americana, diplomarsi vuol dire rischiare la sua vita ogni giorno. Cercherà così di non farsi influenzare da questi eventi, aiutata dalla famiglia, dagli amici e dalla solidarietà degli altri".

