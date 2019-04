Chambers: primo inquietante trailer per la serie horror con Uma Thurman

Dopo aver pubblicato le prima immagini ufficiali di Chambers, Netflix ha diffuso in rete anche il primo trailer italiano della nuova serie horror soprannaturale che vede nel cast anche Uma Thurman. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

La serie è descritta come una storia horror psicologica che esplora i diversi modi di affrontare un trauma. Quella che inizia come storia umana però sfocerà in qualcosa di molto più misterioso e complesso di ciò che si può immaginare.

Questa la sinossi ufficiale dello show: "Una giovane donna sopravvissuta a un infarto diventa ossessionata dal mistero intorno al cuore che le ha salvato la vita. Ma più si avvicina alla verità sulla morte improvvisa della sua donatrice, più inizia ad assumere tratti della defunta… alcuni dei quali sono pericolosamente funesti."

Oltre che dalla già citata star di Kill Bill, il cast di Chambers è composto da Tony Goldwyn, Sivan Alyra Rose, Lilliya Reid, Nicholas Galitzine e Kyanna Simone Simpson.

Creata e scritta da Leah Rachel, che agirà da showrunner insieme ad Akela Cooper, lo show sarà composto da 10 episodi ed è prodotto da Steve Gaghan per la Super Emotional in collaborazione con Rachel, Cooper, Wolfang Hammer e Winnie Kemp di Super Deluxe. L'episodio pilota è diretto da Alfonso Gomez-Rejon, anch'esso produttore esecutivo della serie.

Chambers sarà disponibile su Netflix a partire dal 26 aprile. Inoltre il colosso di streaming ha recentemente annunciato con il trailer di Homecoming che ad aprile debutterà anche il documentario dedicato a Beyoncè.