Chambers: Netflix cancella la serie con Uma Thurman dopo una sola stagione

Come riportato su Deadline, Netflix ha deciso di non rinnovare Chambers, la serie drammatica con elementi soprannaturali, per una seconda stagione sulla sua piattaforma.

In un comunicato ufficiale diffuso dal colosso dello streaming, infatti, si legge: "Chambers non tornerà per una seconda stagione. Siamo molto riconoscenti alla creatrice e sceneggiatrice Leah Rachel per aver portato questa storia fino a noi e ai suoi colleghi produttori Alfonso Gomez Rejon, Steve Gaghan from Super Emotional, Winnie Kemp e Wolfgang Hammer della Super Deluxe, così come a Jennifer Yale. Vogliamo anche ringraziare l'instancabile crew che ci ha accompagnato nella realizzazione dello show e all'incredibile cast, specialmente a Uma Thurman, Tony Goldwyn e alla talentuosa debuttante Sivan Alyra Rose".

Sappiamo che Netflix basa le sue decisioni in base agli ascolti e agli accessi alla sua piattaforma con le varie serie, ma non avendo dati a disposizione è lecito ipotizzare che il seguito di Chambers non fosse tale da giustificarne un rinnovo; inoltre, le recensioni della critica specializzata non sono state incoraggianti in tal senso e Netflix ha deciso che poteva bastare così.

Nel corso degli episodi della prima stagione, Chambers racconta la storia di una ragazza, Sasha Yazzie, che sopravvive ad un infarto e si mette ad indagare sul cuore che le è stato donato e su chi le ha salvato la vita. Ma più si avvicina a scoprire l'identità della persona, più Sasha inizia ad assumere le sembianze della donatrice.

