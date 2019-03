Chambers: primo sguardo alla serie Netflix con Uma Thurman, rivelata la data di uscita

Netflix ha pubblicato (via Deadline) le prime immagini ufficiali di Chambers, nuova serie drammatica soprannaturale prodotta da Stephen Gagham e Super Deluxe in arrivo sul servizio streaming ad aprile. Potete trovare le foto in calce alla notizia.

Le immagini ci offrono un primo sguardo alla protagonista Uma Thurman e ai comprimari interpretati da Sivan Alyra Rose e Lilliya Reid. Faranno parte del cast dello show, tra gli altri, anche Tony Goldwin, Nicholas Galitzine e Kyanna Simone Simpson.

Chambers è creata e scritta da Leah Rachel, che svolgerà anche il ruolo di showrunner insieme ad Akela Cooper. Alfonso Gomez-Rejon ha diretto l'episodio pilota e farà anche da produttore esecutivo. La serie seguirà le vicende di una ragazza che sopravvive ad un attacco cardiaco grazie ad un trapianto di cuore, ed in seguito vuole scoprire a tutti i costi cosa è accaduto alla sua donatrice.

"Ambientata in un mistica zona dell'Arizona, Chambers è una storia horror psicologica che esplora i diversi modi di affrontare un trauma. Ma quella che inizia come una storia essenzialmente umana si trasforma in qualcosa di molto più misterioso e incasinato di ciò che vi aspettate."

Composta da 10 episodi, la prima stagione di Chambers debutterà su Netflix il prossimo 26 aprile.