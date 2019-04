Chambers: Sivan Alyra Rose nel video backstage della serie horror

In vista del debutto della serie horror Chambers, Netflix ha distribuito un video del dietro le quinte con le interviste al cast dello show che vede tra i protagonisti la star di Pulp Fiction, Uma Thurman. Nel filmato sono presenti le brevi interviste alla creatrice Leah Rachel, e agli interpreti Sivan Alyra Rose e Tony Goldwyn.

Chambers racconta la storia di una ragazza, Sasha Yazzie, che sopravvive ad un infarto e si mette ad indagare sul cuore che le è stato donato e su chi le ha salvato la vita. Ma più si avvicina a scoprire l'identità della persona, più Sasha inizia ad assumere le sembianze della donatrice.

Uma Thurman interpreta Nancy, madre della donatrice che instaura una particolare relazione con la protagonista e inizia a pensare che sua figlia potrebbe non essere morta.



Il primo trailer di Chambers ha mostrato alcune sequenze della serie creata e scritta da Leah Rachel, insieme ad Akela Cooper. Composta da dieci episodi, Chambers è prodotta da Steve Gaghan tramite la Super Emotional. Alfonso Gomez-Rejon dirige il primo episodio e figura tra i produttori esecutivi insieme a Jennifer Yale.

Uma Thurman ha recitato nel 2018 in Dark Hall, per la regia di Rodrigo Cortes, al fianco di AnnaSophia Robb.

Il debutto di Chambers è previsto per la giornata di oggi su Netflix. Tutti pronti a seguire le inquietanti disavventure di Sasha?