Chambers: Uma Thurman star della serie tv targata Netflix

Uma Thurman è entrata a far parte del cast della serie drammatica soprannaturale Chambers, targata Netflix. La conferma è arrivata proprio dal servizio di streaming. Lo show è prodotto da Stephen Gaghan, vincitore dell'Oscar alla miglior sceneggiatura non originale nel 2001 per Traffic di Soderbergh, che quell'anno si portò a casa 4 statutette.

Chambers si concentrerà su una ragazza che sopravvive ad un attacco cardiaco grazie ad un trapianto di cuore e rimane ossessionata dallo scoprire cosa è accaduto alla donatrice. Questa fissazione la porterà in tunnel dai risvolti potenzialmente inquietanti.

Uma Thurman sarà la madre della donatrice, Nancy, che stringerà un rapporto con la ragazza e scoprirà che probabilmente la figlia non è morta per i motivi a lei conosciuti.

Creata e scritta da Leah Rachel, insieme ad Akela Cooper, Chambers sarà composta da 10 episodi e Alfonso Gomez-Rejon si occuperà di dirigere l'episodio pilota, rimanendo poi nel progetto in qualità di produttore esecutivo.

Uma Thurman nel 2018 è al cinema con il controverso The House That Jack Built di Lars von Trier e Down a Dark Hall di Rodrigo Cortes, al fianco di AnnaSophia Robb e Isabelle Fuhrman. In tv la Thurman ha recitato recentemente in Imposters e in passato nelle serie Smash e The Slaps.