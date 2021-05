Champions League, cambia la sede della finale: ecco quale potrebbe essere

Nella giornata di oggi la UEFA dovrebbe annunciare che la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea non si terrà più ad Istanbul ma a Lisbona, in Portogallo, dove lo scorso anno si sono tenute le Final Eight della competizione a seguito del lockdown.

L'impianto prescelto sarebbe il Da Luz, dove gioca in casa il Benfica, ma non è da escludere che il massimo organismo calcistico europeo decida di traslocare al Do Dragao di Porto, ma a riguardo i dubbi sarebbero principalmente legati agli spazi ristretti che non consentirebbero di gestire al meglio la macchina organizzativa.

La decisione di spostare la finale da Istanbul è legata alle recenti restrizioni imposte dal Governo Inglese di Boris Johnson nei confronti dei viaggi in Turchia, per frenare la diffusione del contagio da Covid-19.

Sembra essersi raffreddata l'ipotesi iniziale che portava allo Stadio di Wembley a Londra: a quanto pare la UEFA avrebbe tenuto dei colloqui con il Governo Britannico che avrebbe fatto emergere problemi difficili da superare. Lo stadio di Londra potrebbe infatti tornare un'opzione solo nel caso in cui il Ministero della Sanità dovesse decidere di eliminare la quarantena per gli addetti ai lavori che arrivano dall'estero. Una decisione finale comunque è attesa prossimamente.

Nel frattempo sullo sfondo c'è sempre la questione Superlega. Sulla presenza della Juventus si è espresso anche il presidente Gravina, che ha minacciato l'esclusione dei bianconeri dalla prossima Serie A.