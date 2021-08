Champions League, ecco chi saranno i telecronisti delle partite su Amazon Prime Video

Gli appassionati di calcio sanno che non si può mai stare tranquilli in fatto di diritti tv e le competizioni sportive possono spostarsi da una rete all’altra. La prossima Champions League 21-22 ha trovato casa online su Amazon Prime Video e oggi sono state annunciate importanti novità sulla formazione che accompagnerà il progetto.

La piattaforma trasmetterà 17 partite in totale della prossima edizione, in esclusiva la migliore italiana del mercoledì per i prossimi tre anni. Le squadre italiane che si sono qualificate sono: Inter, Milan, Atalanta e Juventus.

La telecronaca delle gare sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini, ex stella del Milan, come seconda voce della miglior partita italiana del mercoledì. A Giulia Mizzoni è stato affidato il pre-partita da novanta minuti, l'intervallo e il post gara mentre Alessia Tarquinio sarà la bordocampista.

Alla fine del match inizierà la trasmissione di Marco Cattaneo con gli highlights di tutte le gare del turno di Champions e gli approfondimenti sulle italiane in gioco.



Altri esperti ed opinionisti saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese per quanto riguarda il commento arbitrale.



In attesa dell’inizio della competizione, su Amazon potete trovare interessanti documentari sportivi come All or Nothing: Tottenham Hotspur, Take Us Home: Leeds United, All or nothing: Arsenal e da questo autunno la docuserie Amazon Original italiana All or Nothing: Juventus.