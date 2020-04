Champions League ed Europa League: le possibili date della ripartenza post Covid

In attesa di scoprire se le indiscrezioni sul ritorno della Serie A troveranno conferma, la UEFA ha già cerchiato in rosso le possibile date per il ritorno di Champions League ed Europa League, che a quanto pare si concluderanno nel bel mezzo della stagione estiva.

Champions League 2020 e 2021: ecco le possibili date

Le date individuate dalla UEFA al momento non sono definitive, e centrale saranno le decisioni che prenderanno le leghe nazionali. L'obiettivo però è tornare in campo con le principali competizioni internazionali al campionati assegnati e conclusi.

Partendo dagli ottavi di finale di ritorno, Juventus - Lione e Barcellona - Napoli dovrebbero andare in scena il 7 o 9 Agosto.

Secondo quanto riferito da Sky, l'andata dei quarti di finale potrebbe tenersi l'11 e 12 Agosto, con ritorno il 14 e 15 Agosto. In caso di conferma quindi si prospetta un Ferragosto in compagnia del grande calcio europeo.

A stretto giro invece potrebbe toccare alle semifinali, con andata il 18-19 Agosto e ritorno il 21-22.

La finalissima dllo Stadio Ataturk di Istanbul, invece, potrebbe invece giocarsi il 29 Agosto.

Chiaramente, un calendario di questo tipo avrà ripercussioni anche sull'edizione 2020/2021 della Champions, la cui fase a gironi potrebbe cominciare il 20 Ottobre.

Europa League 2020 e 2021: le possibili nuove date

Situazione analoga anche per l'Europa League. Gli ottavi di andata Siviglia - Roma ed Inter - Getafe potrebbero tenersi il 2 o 3 Agosto, con il ritorno tre giorni dopo.

Per le due partite dei quarti di finale invece la UEFA avrebbe scelto il 10 e 13 Agosto, mentre le semifinali potrebbero giocarsi il 17 e 20.

Per la finalissima di Danzica invece sarebbe stata scelta la data del 27 Agosto.