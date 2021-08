Champions League, ci sarà anche Gianfranco Zola tra i commentatori su Amazon

Grossi cambiamenti in vista per la prossima edizione della Champions League: la competizione calcistica più importante d'Europa sbarcherà infatti per la prima volta anche su Prime Video che, nel togliere a Sky il monopolio sul torneo, ha già pronta una squadra di commentatori di tutto rispetto.

È delle ultime ore, infatti, la notizia secondo cui anche Gianfranco Zola farà parte del team a cui Amazon affiderà il commento tecnico delle partite di Champions: l'ex-fuoriclasse di Napoli, Cagliari e Chelsea affiancherà altri colleghi di grande spessore, tra cui Julio Cesar, Federico Balzaretti, Claudio Marchisio, Clarence Seedorf, Luca Toni e l'ex-arbitro Giampaolo Calvarese.

Una squadra con cui Prime Video punta quindi ad ottenere immediatamente una certa credibilità anche nel campo sportivo, sul quale supponiamo voglia affacciarsi in maniera sempre più prepotente qualora i risultati dovessero essere quelli sperati. Vi ricordiamo, intanto, che le partite di Champions saranno incluse nell'abbonamento Prime (non ci sarà quindi bisogno di ulteriori esborsi), con la nota piattaforma streaming che potrà trasmettere la partita di cartello del mercoledì (con l'ovvia precedenza alle squadre italiane ancora in gara).

Non resta, dunque, che aspettare l'inizio della prossima stagione per poter giudicare il lavoro svolto da Amazon al suo primo approccio con il mondo del pallone: qui, intanto, trovate tutto ciò che c'è da sapere per seguire la Champions League su Prime Video.