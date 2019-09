Champions League, prima giornata: orari, diretta tv, 4K e streaming

Parte ufficialmente stasera l'edizione 2019/2020 della UEFA Champions League, la competizione calcistica più importante ed affascinante del Vecchio Continente. Per il secondo anno consecutivo, nella fase a gironi saranno protagoniste quattro italiane, tra cui il Napoli che debutta con il Liverpool campione d'Europa in carica.

Di seguito il palinsesto completo.

Martedì 17 Settembre

Inter - Slavia Praga: ore 18:55. Sky Sport Uno e Sky Sport 252;

Lione - Zenit: ore 18:55. Sky Sport Football e Sky Sport 253;

Napoli - Liverpool: ore 21:00. Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky 4K e Canale 5 HD;

Borussia Dortmund - Barcellona: ore 21:00. Sky Sport Football e Sky Sport 253;

Chelsea - Valencia: ore 21:00. Sky Sport 254;

Benfica - Lipsia: ore 21:00. Sky Sport 255;

Ajax - Lille: ore 21:00. Sky Sport 256;

Salisburgo - Genk: Sky Sport 257;

Mercoledì 18 Settembre

Olympiacos - Tottenham: ore 18:00. Sky Sport Football e Sky Sport 252;

Brugge - Galatasaray: ore 18:00. Sky Sport 254;

Atletico Madrid - Juventus: ore 21:00. Sky Sport Uno e Sky Sport 252;

Dinamo Zagabria - Atalanta: ore 21:00. Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 484;

PSG - Real Madrid: ore 21:00. Sky Sport Football, Sky Sport 254, Sky 4K;

Bayer Leverkusen - Lokomotiv Mosca: ore 21:00. Sky Sport 255;

Shaktar Donetsk - Manchester City: ore 21:00. Sky Sport 256;

Bayern Monaco - Stella Rossa: ore 21:00. Sky Sport 257.

I match potranno essere visti dagli abbonati Sky su satellite, fibra ottica e digitale terrestre.

Sky, come già fatto lo scorso anno e con il campionato, rinnova anche il proprio impegno con il 4K. Per la prima giornata trasmetterà Napoli - Liverpool e Paris Saint Germain - Real Madrid in 4K HDR per i clienti che posseggono un decoder Sky Q.

La pay tv metterà a disposizione anche Diretta Gol (Sky Sport Collection e Sky sport 251) che permetterà di seguire in contemporanea tutti gli incontri senza perdersi nemmeno un gol. Il programma sarà visibile anche per gli abbonati Sport su digitale terrestre al canale 486.

Napoli - Liverpool potrà essere vista anche in streaming sul sito web di SportMediaset, mentre gli incontri esclusivi di Sky saranno trasmessi anche su SkyGo per PC, tablet e smartphone.