Champions League: Inter - Barcellona in chiaro su Canale 5 HD

Torna domani sera la Champions League, con l'ultima giornata della fase a gironi. Per tre delle quattro squadre italiane impegnate si tratta di sfide cruciali per il prosieguo della campagna europea. Come di consueto, Canale 5 nell'ambito dell'accordo raggiunto con Sky trasmetterà in chiaro un match.

Il pick del Biscione questa volta è andato su Inter - Barcellona, la supersfida di domani sera. Alle 21:00 gli uomini di Antonio Conte, primi in Serie A davanti ai rivali della Juventus, scenderanno in campo in un San Siro gremito contro il Barcellona già sicuro del primo posto nel girone e che farà ampio turnover: il sei volte Pallone d'Oro Lionel Messi non è stato convocato, ma nonostante ciò il tecnico leccese ha invitato tutti a prestare attenzione alla partita.

La diretta partirà alle 20:45 su Canale 5, condotta da Giorgia Rossi e Bobo Vieri, dopo di che si passerà alla partita vera e propria che sarà seguito da un ampio postpartita.

Tutte le altre partite invece saranno visibili in esclusiva su Sky, anche in 4K, da coloro che hanno sottoscritto il pacchetto "Sky Sport".

Ovviamente Canale 5 proporrà le partite in chiaro anche dopo la fase a gironi: le scelte però avverranno di turno in turno a differenza di quanto accaduto con i gironi, per cui è stato stilato il calendario.